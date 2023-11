Inter “Lei do ex”: Mauricio marca contra o Cruzeiro e comemora com respeito diante do seu ex-clube

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O meia abriu o placar diante do Cruzeiro Foto: Ricardo Duarte/Inter O meia abriu o placar diante do Cruzeiro (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na vitória do Inter sobre o Cruzeiro por 2 a 1, neste domingo (5), no Mineirão, o meio-campista Mauricio demonstrou respeito por seu ex-clube ao marcar o primeiro gol da equipe colorada. Aos 14 minutos, após uma troca de passes entre Valencia e Bustos na área, a bola chegou aos pés do número 27 Colorado, que finalizou para balançar as redes.

“É muito bom estar de volta ao Mineirão, lugar onde eu pude fazer meu primeiro jogo profissional, no Cruzeiro. Fica a minha gratidão ao clube e foi por isso que eu comemorei com respeito”, disse o jogador.

Mauricio foi adquirido pelo Internacional em 2020 em uma troca que envolveu o atacante Pottker e o time mineiro. Desde sua chegada ao Inter, o meio-campista acumula 151 partidas e contribuiu com 22 gols. Quanto à vitória, ele ressaltou a importância do jogo e o resultado obtido.

“Era muito importante para gente. Era uma briga direta”, disse o meia.

O Inter não vencia o Cruzeiro em Belo Horizonte pela Campeonato Brasileiro desde a temporada de 1987.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/lei-do-ex-mauricio-marca-contra-o-cruzeiro-e-comemora-com-respeito-diante-do-seu-ex-clube/

“Lei do ex”: Mauricio marca contra o Cruzeiro e comemora com respeito diante do seu ex-clube

2023-11-06