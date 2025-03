Esporte Endrick é o único não europeu no topo dos salários sub-21 da Europa

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Atacante recebe cerca de 4,16 milhões por temporada Foto: Reprodução Atacante recebe cerca de 4,16 milhões por temporada. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O jovem atacante Endrick, que busca conquistar espaço no time estelar do Real Madrid, já recebe um salário milionário na Espanha. O atleta de 18 anos é o único não europeu a aparecer na lista dos 15 jogadores, com 21 anos ou menos, mais bem pagos no Velho Continente.

Segundo o site “Capology”, especializado em finanças do futebol, Endrick assinou um contrato com o Real Madrid que é válido até 2030, e recebe um salário anual bruto de 4,16 milhões de euros. Ao longo de todo seu vínculo, o brasileiro pode acumular cerca de 24,96 milhões de euros (R$ 152 milhões) em salários. Os valores equivalem a:

80 mil euros (R$ 490 mil) por semana;

333 mil euros (R$ 2,1 milhões) por mês;

Mais de R$ 25 milhões por ano. Com esses números, o atacante entra na lista como o 14° jogador mais bem pago do futebol europeu, levando em consideração apenas os jogadores sub-21. Ainda de acordo com os site, Jude Bellingham, também do Real Madrid, aparece em primeiro no ranking. O inglês tem um salário de 20,83 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 130,4 milhões). Dentre os jogadores Sul-Americanos, Endrick lidera a lista, seguido pelo argentino Matías Soulé, da Roma, que recebe 3,7 milhões de euros (R$ 23,2 milhões).

