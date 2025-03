Esporte São José perde para o Bragantino nos pênaltis e é eliminado da Copa do Brasil

A CBF ainda não definiu a data para o sorteio da terceira fase Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino A CBF ainda não definiu a data para o sorteio da terceira fase. (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino) Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Nessa terça-feira (11), o Red Bull Bragantino venceu o São José-RS nos pênaltis, após um empate por 1 a 1 no tempo normal. Com esse resultado, o time gaúcho está eliminado da Copa do Brasil. A partida aconteceu no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Jhon Jhon abriu o placar para a equipe paulista aos seis minutos do primeiro tempo. Aos quatro minutos da segunda etapa, Lailson empatou a partida. A disputa de pênaltis terminou em 4 a 2 para o Massa Bruta, e o gol decisivo foi marcado pelo goleiro Cleiton.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino garantiu R$ 2.315.250 de premiação da CBF. A Confederação ainda não definiu a data e o horário para o sorteio da terceira fase da competição.

Agora, o Zequinha encara o Pelotas nesta sexta-feira (14), pelo quadrangular do rebaixamento do Campeonato Gaúcho. A equipe de Porto Alegre apenas cumpre tabela, pois garantiu a permanência na elite estadual nas rodadas anteriores. Já o Pelotas está rebaixado para a segunda divisão.

