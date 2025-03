Esporte Após desfalcar o Santos, Neymar curte festa de aniversário da irmã

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

O craque estava sendo questionado por não entrar em campo durante a eliminação do Santos no Campeonato Paulista Foto: Reprodução/Instagram O craque estava sendo questionado por não entrar em campo durante a eliminação do Santos no Campeonato Paulista. (foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Neymar esteve presente na comemoração de 29 anos de sua irmã, Rafaella Santos. A influenciadora, junto com seus amigos e familiares, foram a um restaurante em São Paulo nessa terça-feira (11) para um evento discreto e privado.

Apesar das críticas sofridas pelo jogador nos últimos dias, após a eliminação do Santos para o Corinthians no Campeonato Paulista, o craque celebrou ao aniversário e publicou fotos ao lado da irmã, de Bruna Biancardi, e de Nadine Santos, sua mãe.

O camisa 10 foi muito questionado após não ter entrado em campo na semifinal do Paulistão, no domingo (9). O jogador não saiu do banco de reservas após uma lesão muscular. Porém, poucos dias antes da partida, Neymar esteve presente na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, acompanhando o desfile das escolas de samba.

Além de sua família, Neymar estava acompanhado por Gerard Piqué, seu ex-companheiro do Barcelona, que estava na comemoração acompanhado de sua namorada Clara Chia.

Famosos da música e da internet brasileira também foram na comemoração. Os cantores Pocah, Mari Fernandez, Nattan, Gabriel do Borel, Pocah, Jojo Todynho, a dupla Matheus e Kauan e Yasmin Santos e os influenciadores Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, Bárbara Labres, Maria Venture, Leo Picon e Lucas Penteado também marcaram presença.

