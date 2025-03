Esporte Endrick revela medo na Seleção Brasileira e fala sobre poucos jogos no Real Madrid

Por Redação O Sul | 24 de março de 2025

Endrick, atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid, revelou que um de seus maiores medos é de não estar na Copa do Mundo de 2026. Além disso, o atleta de apenas 18 anos diz tratar com normalidade sua baixa minutagem pelo time espanhol e não se incomoda com os poucos jogos pelo clube.

Durante uma entrevista com o ex-jogador Romário, na “Romário TV”, Endrick explicou que sua presença no mundial é um sonho particular e que tem o desejo de participar da campanha pelo hexacampeonato.

O atacante estava fora da última convocação do técnico Dorival Júnior e revelou qual a sensação de quando não é chamado para atuar pelo Brasil. Ele foi o escolhido para preencher a vaga de Neymar, que foi cortado após uma lesão.

“É um sonho meu. Quero estar na Copa e quero ajudar o Brasil a ganhar o sexto título. Você estar esperando uma convocação e não ser convocado, te faz perguntar: ‘O que eu poderia ter feito a mais para estar aí?’. Não foi só eu que pensei isso, todos os outros da pré-lista pensaram. O Yuri Alberto, Igor Jesus. A gente estava esperando”, disse.

Apesar das poucas oportunidades nesta temporada de estreia pelo Real Madrid, Endrick tem melhor média de gols por minuto entre os atacantes convocados recentemente. O atacante revelado pelo Palmeiras balançou as redes seis vezes no Real Madrid e é o artilheiro da equipe na Copa do Rei.

Endrick minimizou o fato de ser pouco utilizado no clube merengue. Ele valorizou as oportunidades que recebe no “melhor clube do mundo” e ressaltou que concorre com os melhores da posição.

“(não incomoda) Nem um pouco, mudei muito a minha mentalidade. Quando estou jogando, entro ali, faço meu gol, ajudo minha equipe. Para mim é um privilégio estar em um clube tão grande quanto é o Real, com três melhores jogadores do mundo, Rodrygo, Mbappé e Vini, que é o nosso trio de ataque”, disse Endrick, que tem 28 partidas na temporada, quase sempre entrando na reta final.

“A sensação é inexplicável de sempre estar com os melhores, sempre estar aprendendo, evoluindo, que é sempre o mais importante. Tenho só 18 anos, tenho que desfrutar muito da vida, do futebol. E é isso o que estou fazendo”, concluiu.

Nesta terça-feira (25), Argentina e Brasil fazem o Superclássico das Américas, às 21h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A Albiceleste chega para a partida vindo de duas vitórias seguidas por 1 a 0, em cima de Peru, em casa, e do Uruguai, fora.

Líder absoluta das eliminatórias, com 28 pontos, a equipe de Lionel Scaloni está muito perto de conquistar a classificação, o que pode acontecer até mesmo com um empate nesta terça.

Já o Brasil, depois de um péssimo início, vem em recuperação e soma cinco partidas de invencibilidade, com três vitórias e dois empates. A equipe de Dorival Júnior chega embalada por um triunfo no apagar das luzes sobre a Colômbia, que levou a seleção para o 3º lugar da tabela, com 21 pontos.

O jogo em Buenos Aires também é uma oportunidade de “revanche” para o elenco canarinho, que perdeu por 1 a 0 para a Argentina no Maracanã, no 1º turno das eliminatórias.

