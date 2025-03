Esporte “Porrada neles. No campo e fora se tiver que ser”, diz Raphinha antes do clássico entre Brasil e Argentina

Por Redação O Sul | 24 de março de 2025

Atacante também prometeu um gol no clássico. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Nesta terça-feira (25), o Brasil enfrenta a Argentina, às 21h, no Monumental de Núñez, pela 14° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Durante uma entrevista, o atacante Raphinha falou sobre a partida com comentário polêmico.

Em conversa com o ex-jogador Romário, o atleta do Barcelona falou em dar “porrada neles” e também que iria marcar um gol no clássico.

“Jogar contra a Argentina, nossa maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles?” questionou Romário.

“Porrada neles. Sem dúvida. Porrada neles! No campo e fora de campo se tiver que ser!” respondeu Raphinha.

“Gostei, é isso aí. Nos argentinos tem que bater doído, porque eles são f…”, afirmou o ex-jogador.

“Porrada deles”, reforço o atacante.

“Para finalizar: vai fazer a p… do gol contra a Argentina?” perguntou Romário.

“Vou. Com tudo”, finalizou o jogador.

As declarações repercutiram na imprensa argentina, sendo reproduzidas por veículos como “Olé”, “TyC” e “El Gráfico”.

Este será o primeiro clássico de Raphinha na Argentina após 2021. Na ocasião, o atacante sofreu uma cotovelada de Otamendi e precisou levar cinco pontos. Na oportunidade, o árbitro uruguaio Andres Cunha nem sequer marcou falta no lance, que também foi checado pelo VAR, comandado pelo também uruguaio Esteban Ostojich. A Argentina lidera as Eliminatórias com 28 pontos, sete a mais do que o Brasil, que ocupa a terceira colocação.

