Por Redação O Sul | 24 de março de 2025

Dorival também aproveitou o espaço para criticar as premiações individuais no futebol Foto: Rafael Ribeiro/CBF Dorival também aproveitou o espaço para criticar as premiações individuais no futebol. (foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Nesta segunda-feira (24), durante uma coletiva de imprensa, o técnico Dorival Júnior expressou sua confiança em Vinicius Junior. Apesar de elogiar o jogador, o treinador surpreendeu ao se posicionar contra as premiações individuais no futebol. A entrevista com Dorival aconteceu nas vésperas da partida entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

“O que eu espero é que ele continue buscando ser o melhor dentro da sua condição, porém que a sua maior contribuição seja aqui dentro, internamente”, afirmou o treinador. Dorival também ressaltou a importância de Vini para o grupo.

Sobre as premiações individuais, o técnico não poupou críticas. “Eu sou muito sincero com vocês, eu sou até contra, porque eu acho que não espelha aquilo que seja a realidade”.

Dorival argumenta que o futebol deveria ser valorizado primeiramente como um esporte coletivo, enfatizando que são os resultados da equipe que entram para a história.

“É um grande jogador, nós temos muita confiança nele e tenho a certeza que está num caminho maravilhoso para que possa permanecer ao longo de anos brigando por essa premiação individual que ela existe e que nós temos que entendê-la”, concluiu o treinador.

A declaração de Dorival Júnior vem em um momento crucial para a Seleção Brasileira, que enfrenta a Argentina em um jogo importante pelas Eliminatórias.

2025-03-24