Brasil Enem 2022: o que pode levar ao local de prova? É permitido ir de mochila? Tire suas dúvidas

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Exame começa neste domingo, com provas de Redação, Linguagens e Ciências Humanas Foto: Agência Brasil Exame começa neste domingo, com provas de Redação, Linguagens e Ciências Humanas. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) começa neste domingo (13), e cerca de 3,4 milhões de inscritos tentam uma boa nota na prova, principal processo seletivo para universidades públicas e privadas do País.

No primeiro dia, os candidatos testam seus conhecimentos nas avaliações de Linguagens (40 questões de Língua Portuguesa e 5 de Inglês ou Espanhol), Ciências Humanas (45 questões) – além da Redação. No outro domingo, 20, os participantes farão as de Matemática (45 questões) e Ciências da Natureza (45 questões).

Quem se inscreveu deve estar atento às regras do que pode ou não levar para o local de prova. O Estadão listou respondeu algumas das dúvidas mais frequentes sobre o que carregar no exame.

Qual a documentação necessária?

É obrigatória a apresentação de um documento de identificação original e com foto, que pode ser a carteira de identidade (RG), carteira de habilitação (CNH), carteira de trabalho ou passaporte para concorrentes estrangeiros. Carteira de estudante não é aceita. Além disso, a prova só poderá ser feita com caneta esferográfica preta de material transparente.

A única exceção, de acordo com o edital, é para participantes com transtorno de espectro autista, que poderão utilizar caneta com tinta colorida para uso exclusivo no caderno de questões – é necessário solicitar com antecedência.

Posso ir de mochila ou bolsa ao Enem?

Sim, mas ela não ficará com você durante a prova. Ao chegar na sala de aula, o candidato deverá deixar seus pertences na frente da sala onde será realizado o exame, mantendo apenas os materiais essenciais, como caneta, documento, cartão de inscrição e alimentos. Por isso, não esqueça de retirar tudo o que for necessário da bolsa antes de se sentar em sua cadeira.

Posso levar celular pro Enem?

Não há problemas em levar o celular até o lugar onde você prestará o Enem, mas ele deve ser colocado dentro de um envelope porta-objetos antes da entrada no local de provas, com aplicativos, sistemas e funções desativados e desligados desde o ingresso na sala até a saída definitiva do local. Desrespeitar essa norma resultará em eliminação do candidato.

Posso fazer o Enem com caneta azul?

Não, a prova só poderá ser feita com caneta esferográfica preta de material transparente.

A única exceção, de acordo com o edital, é para participantes com transtorno de espectro autista, que poderão utilizar caneta com tinta colorida para uso exclusivo no caderno de questões – é necessário solicitar com antecedência.

Preciso fazer a prova de máscara?

O uso de máscara nos locais de prova depende das determinações de cada município. Caso o seu tenha obrigatoriedade do equipamento em ambientes fechados, será requerido. Se não, não é obrigatória a proteção. O Brasil, porém, tem visto uma alta nos casos de Covid-19 nas últimas semanas e médico recomendam o uso da máscara em locais fechados e com muitas pessoas, de forma a evitar a transmissão do vírus.

Posso ir no Enem de bermuda?

Sim, não há qualquer restrição às roupas do candidato, ficando ao critério dele e de como se sentir mais confortável. Como é um exame longo, é aconselhável se “adaptar” de acordo com o clima de sua cidade – roupas mais leves para o calor e mais longas e aquecidas para o frio.

Posso levar comida à sala de provas?

Sim, não há restrições quanto a isso, mas é recomendado que o candidato tenha bom senso. Comidas com cheiro forte e que façam barulho, como snacks em sacos, atrapalham tanto o próprio estudante quanto os colegas de sala. Também não é recomendado levar lanches “pesados”, como frituras, pois podem lhe dar dor de barriga ou fazê-lo ter que ir ao banheiro, mais de uma vez.

A recomendação é que sejam escolhidos alimentos leves, como barrinhas de cereal, chocolates, frutas ou sanduíches naturais. E não esqueça: estar hidratado é fundamental para não perder o foco na prova, logo, leve água e evite refrigerantes – bebidas alcoólicas são proibidas pelo edital.

Estou com Covid-19, posso fazer a prova?

Em caso de sintomas de Covid-19 na semana anterior ou na véspera de aplicação, a orientação do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão do Ministério da Educação responsável pela prova, é para que o candidato não compareça ao local de provas e solicite reaplicação na Página do Participante, em até cinco dias úteis após o dia de provas.

O pedido, que será analisado pelo instituto, deverá conter anexado um documento comprobatório da condição, como atestados médicos.

Além da Covid-19, outras doenças estão inclusas na lista de prevenção, como difteria, doença invasiva por Haemophilus Influenzae, doença meningocócica e outras meningites, influenza humana A e B, rubéola, sarampo, tuberculose, varicela ou varíola. Cada caso será julgado individualmente pelo Inep.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil