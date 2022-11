Grêmio Clube da MLS manifesta interesse em Elias do Grêmio

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2022

Jogador está emprestado ao New York Red Bulls, que tem interesse Foto: Reprodução Jogador está emprestado ao New York Red Bulls, que tem interesse (Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O atacante do Grêmio Elias, emprestado desde agosto para o New York Red Bulls, pode permanecer no time norte-americano. O seu atual clube manifestou interesse e negocia com o Tricolor pelo jovem em maneira definitiva.

O empréstimo do jogador vai até final desta temporada e existe a opção de compra estipulada em US$ 1,5 milhão. Se a contratação realmente acontecer por este molde, o New York precisará apenas informar e fazer o pagamento até o dia 31 de dezembro desta temporada.

O New York mantém conversas com o Grêmio para justamente tentar rever o valor. A intenção é pagar menos que o clube gaúcho está pedindo no seu contrato.

Desde que chegou nos Estados Unidos, Elias participou de sete jogos, sendo seis como titular. Marcou dois gols e deu uma assistência. No Grêmio, Elias tem 30 jogos em 2022 e outros nove em 2021, com nove gols marcados.

