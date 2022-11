Inter Na partida contra o Palmeiras, Taison deve completar 200 jogos com a camisa do Inter

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Terceiro amarelo de Alan Patrick abre espaço para a volta do capitão Taison (foto) Foto: Divulgação/Inter Terceiro amarelo de Alan Patrick abre espaço para a volta do capitão (Foto: Divulgação/Inter Foto: Divulgação/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partida contra o Palmeiras é especial para Taison. O jogador completará 200 jogos com a camisa do Inter aproveitando a suspensão de Alan Patrick para voltar ao time titular do técnico Mano Menezes. O contrato de Taison com o Inter é até 30 de abril. Ele aguarda a direção para acertar o futuro.

O meia está livre para assinar um pré-contrato com outro clube, mas não é a tendência. Após a vitória sobre o Botafogo, Taison manifestou interesse em ficar no clube gaúcho.

O último jogo do Brasileirão marcará a partida 200 do jogador pelo Colorado. O atleta soma as suas passagens em 2008, 2009, 2010, 2021 e 2022.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter