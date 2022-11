Inter Inter renova o contrato com o zagueiro Gabriel Mercado

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2022

O zagueiro vem sendo umas das principais peças para a campanha de 2022 Foto: Reprodução/Inter O zagueiro vem sendo umas das principais peças para a campanha de 2022 (Foto: Reprodução/Inter Foto: Reprodução/Inter

O Inter comunicou, nesta sexta-feira (11), em suas redes sociais a renovação de contrato com o zagueiro Gabriel Mercado. O vínculo agora vai até dezembro da próxima temporada.

O argentino chegou ao clube em julho de 2021 e soma 48 jogos e um gol com a camisa colorada. Além do bom currículo, que inclui a participação na Copa do Mundo de 2018, Mercado se destaca por ser uma das lideranças no vestiário colorado.

O experiente jogador foi titular na maior parte da temporada e passou a revezar na função com Rodrigo Moledo após retornar de lesão.

