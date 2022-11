O primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano, realizado no domingo (13) em todo o País, registrou 26,7% de abstenção em relação ao número de inscritos, índice maior do que o verificado em 2021.

Segundo o balanço divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pelo exame, dos 3,4 milhões de inscritos, cerca de 2,5 milhões participaram do primeiro dia de aplicação do Enem. No ano passado, o índice de faltosos no primeiro domingo de provas foi de 26% entre os 3,1 milhões de inscritos.

De acordo com o Inep, 2,45 milhões de candidatos fizeram o Enem impresso, enquanto 32,37 mil participaram da versão digital do exame. Considerando o índice de faltosos apenas na prova em papel, foram 27,9%. No Enem digital, a abstenção chegou a 51,3%.