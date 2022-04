Brasil Enem 2022 será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro; inscrições começam em 10 de maio

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2022

Como nos últimos anos, o exame será aplicado em dois domingos Foto: Agência Brasil Como nos últimos anos, o exame será aplicado em dois domingos. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro nas versões impressa e digital, de acordo com o edital publicado nesta sexta-feira (29) no Diário Oficial da União.

As inscrições podem ser feitas na página do participante entre os dias 10 e 21 de maio. Para quem não conseguiu isenção, a taxa é de R$ 85 e deve ser paga até 27 de maio.

No momento da inscrição, o candidato deve escolher se deseja fazer a versão impressa (tradicional) ou a digital. É importante lembrar que a versão digital é aplicada nos locais das provas. Não existe a opção de prestar o exame em casa. Os estudantes também devem informar se desejam realizar a prova de língua estrangeira em inglês ou espanhol.

Como nos últimos anos, o Enem será aplicado em dois domingos. A abertura dos portões dos locais das provas ocorrerá às 12h, e o fechamento, às 13h. As questões começarão a ser respondidas às 13h30min. No primeiro dia, as provas terminarão às 19h. No segundo domingo, às 18h30min.

