Política “Isso chama-se política”, diz Lula ao justificar aliança com Alckmin

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2022

Ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin deixou PSDB e se filiou ao PSB para disputar eleição presidencial como vice. Foto: Reprodução/YouTube Ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin deixou PSDB e se filiou ao PSB para disputar eleição presidencial como vice. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva atribuiu na noite desta quinta-feira (28) à “política” e à “maturidade” a aliança eleitoral que firmou com o ex-governador paulista Geraldo Alckmin para a eleição presidencial deste ano.

Histórico adversário do PT, Alckmin deixou o PSDB e se filiou em março ao PSB a fim de concorrer como vice na chapa a ser encabeçada por Lula.

“De vez em quando, Alckmin, alguém fala: ‘Ah, mas o Lula e o Alckmin já divergiram. Por que eles agora estão juntos?’ Porque isso chama-se política. Isso chama-se maturidade. Isso chama-se compromisso com este País e compromisso com o povo brasileiro”, disse Lula em discurso na abertura do congresso partidário do PSB, em Brasília.

O ex-governador afirmou que ele e Lula se defrontaram em eleições – os dois disputaram o segundo turno em 2006 – mas sempre “dentro da regra democrática”.

“Hoje estamos unidos por um dever. A política é aliada ao interesse público, ao interesse das pessoas, que é mudar o Brasil, recuperar este País”, declarou Alckmin.

A cerimônia de abertura do congresso do PSB reuniu governadores, prefeitos, deputados e senadores do partido, além de dirigentes e parlamentares do PT.

No discurso que proferiu, Lula listou ações que pretende adotar caso seja eleito – combater a fome, abrir crédito para pequenos empresários, acabar com o chamado “orçamento secreto” – e atacou o governo de Jair Bolsonaro.

