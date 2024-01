Brasil “Enem dos concursos”: Ministério Público Federal processa União em R$ 5 milhões por falta de cotas para trans

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O pedido de condenação diz respeito ao cargo de auditor-fiscal do trabalho, que tem o maior salário. Foto: EBC O pedido de condenação diz respeito ao cargo de auditor-fiscal do trabalho, que tem o maior salário. (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério Público Federal (MPF) ingressou com uma ação civil pública pedindo que a União pague uma indenização por danos morais de R$ 5 milhões por não prever reserva de vagas para pessoas transexuais e travestis no “Enem dos concursos”.

O pedido de condenação diz respeito ao cargo de auditor-fiscal do trabalho, que tem o maior salário (R$ 22,9 mil) e o maior número de vagas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). A reserva seria de 2% das 900 oportunidades disponíveis para a carreira, ou seja, 18 vagas.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), que organiza o concurso, afirma que segue as cotas previstas em lei e que a União ainda não foi intimada sobre a ação.

Conforme o MPF, o ministro do Trabalho e Emprego Luiz Marinho e o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva haviam afirmado publicamente que implementariam as cotas para trans no “Enem dos concursos”.

No entanto, os editais foram publicados sem essa reserva de vagas e, no último dia 10, o MGI disse que não acataria a recomendação do MPF para a inclusão das cotas.

Em justificativa, ainda conforme o MPF, o MGI disse que, ao decidir participar do concurso unificado, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) teve que aceitar as regras comuns a todos os órgãos, que não previam as cotas para pessoas trans. Argumentou ainda que não há previsão legal para a implementação dessa reserva de vagas.

Para o MPF, o comportamento da administração pública foi contraditório e quebrou a expectativa de uma parcela da população que se beneficiaria da reserva de vagas. Por isso, entrou com a ação. O documento é assinado pelo procurador regional dos Direitos do Cidadão do Acre, Lucas Costa Almeida Dias, e pela procuradora regional dos Direitos do Cidadão de Sergipe, Martha Figueiredo, que conduziam inquéritos civis sobre o tema em suas respectivas Procuradorias e expediram, juntos, a recomendação.

O processo solicita que a União seja condenada por danos morais coletivos e destine R$ 5 milhões para a capacitação de gestores públicos e campanhas educativas sobre o mercado de trabalho e pessoas trans, além de cursos preparatórios para concursos para esse público.

Além disso, solicita a realização de um ato público de pedido de desculpas à comunidade trans.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/enem-dos-concursos-ministerio-publico-federal-processa-uniao-em-r-5-milhoes-por-falta-de-cotas-para-trans/

“Enem dos concursos”: Ministério Público Federal processa União em R$ 5 milhões por falta de cotas para trans

2024-01-25