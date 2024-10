Brasil “Enem dos Concursos”: notas serão divulgadas nesta terça-feira; veja como consultar

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Serão divulgados nesta terça as notas dos blocos 1, 2, 3, 5, 6, 7 (nível superior) e 8 (nível médio). Foto: ABr Serão divulgados nesta terça as notas dos blocos 1, 2, 3, 5, 6, 7 (nível superior) e 8 (nível médio). (Foto: ABr) Foto: ABr

A partir das 10h desta terça-feira (8), os candidatos do “Enem dos Concursos”, chamado oficialmente de Concurso Público Nacional Unificado (CNU), poderão consultar as notas finais das provas objetivas e as notas preliminares das provas discursivas e da redação. A consulta poderá ser feita na área do candidato do site do CNU. As provas do concurso promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos foram aplicadas em 18 de agosto em 228 cidades e contou com 970.037 participantes. Eles concorrem a 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal.

Por determinação judicial, os resultados do bloco 4 estão suspensos. Isso ocorreu devido a uma decisão da 14ª Vara do Distrito Federal, que atendeu a uma contestação de um suposto vazamento das provas do bloco. Segundo o Ministério da Gestão, o governo federal recorrerá da decisão da Justiça.

Com isso, serão divulgados nesta terça as notas dos blocos 1, 2, 3, 5, 6, 7 (nível superior) e 8 (nível médio).

Como consultar

Entre na área do candidato no mesmo site da Fundação Cesgranrio em que a pessoa fez a inscrição, o https://cpnu.cesgranrio.org.br/login;

O acesso é feito com login e senha da conta gov.br, assim como os demais procedimentos já realizados.

Também nesta terça, 8, começa o prazo para pedidos de eventuais revisões de notas da prova discursiva, e ainda será feita a convocação para envio de títulos.

Nível superior

Os candidatos dos blocos 1, 2, 3, 5, 6 e 7 poderão consultar os detalhes de suas notas nas provas objetivas, incluindo acertos, nota e nota ponderada em conhecimentos gerais, além dos acertos e notas por eixo temático nas provas de conhecimentos específicos, com a apresentação da nota total e ponderada.

As notas da prova discursiva mostrarão os valores alcançados em conhecimentos específicos e gramaticais, e o total da soma dessas notas. Além disso, será informada a situação do candidato para cada cargo disputado, disponível no campo “situação do cargo” no extrato do resultado. Para os candidatos habilitados para a prova de títulos, a informação da convocação para o envio dos documentos estará no extrato.

Nível médio

Os candidatos do bloco 8, de nível médio, poderão verificar o número de acertos por disciplina nas provas objetivas (língua portuguesa, noções de direito, matemática e realidade brasileira), além da nota total e ponderada.

Aqueles classificados na objetiva e com a redação corrigida verão a nota total e ponderada da redação, baseada 100% em conhecimentos gramaticais. O resultado por cargo inscrito será informado no campo “situação do cargo” no extrato do resultado. Também no extrato será informado aqueles candidatos habilitados para a prova de títulos, a necessidade de envio dos documentos.

