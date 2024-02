Brasil “Enem dos concursos” tem mais de 2,1 milhões de inscritos confirmados

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2024

Elas poderão concorrer às 6.640 vagas ofertadas, em 21 órgãos do governo federal. Foto: Reprodução Elas poderão concorrer às 6.640 vagas ofertadas, em 21 órgãos do governo federal. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Mais de 2,1 milhões de pessoas tiveram a inscrição confirmada no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), o popularmente conhecido “Enem dos concursos”.

Elas poderão concorrer às 6.640 vagas ofertadas, em 21 órgãos do governo federal. A informação foi divulgada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos nesta sexta-feira (24), em entrevista coletiva em Brasília (DF). As inscrições para o concurso terminaram no dia 9 de fevereiro.

– O total de inscritos confirmados é de 2.144.435. Desses, 1.205.575 (56%) são mulheres e 938.858 (44%), homens.

– Na divisão por renda, mais da metade dos candidatos ganha até três salários mínimos. Apenas 6,3% dos inscritos tem renda acima de R$ 14.120.

– Do total de participantes confirmados, 420.793 (19%) vão concorrer à reserva de vagas para pessoas negras.

– Os candidatos com deficiência serão 45.564, ou 2,12% do total. Além disso, 10.444 pessoas vão concorrer no sistema de cotas para indígenas, para os cargos da Funai.

– 54.219 pessoas vão receber algum tipo de atendimento especial durante a prova, o que inclui, por exemplo, tempo para candidatas amamentarem.

– Moradores de 5.555 municípios diferentes vão participar do exame, ou seja, apenas 10 cidades brasileiras não tiveram inscritos.

– São Paulo é o Estado com maior número de inscrições (228.452), seguido do Rio de Janeiro (223.248) e Distrito Federal (220.442).

Em relação aos oito blocos temáticos nos quais as pessoas poderiam se inscrever, o de nível médio foi o que teve o maior número de inscritos: 701.029.

Entre os blocos de nível superior, o 7º (de Gestão Governamental e Administração Pública), é o que tem mais candidatos: 429.370.

O cargo com mais inscrições é o de técnico em indigenismo na Funai, de nível médio e com remuneração inicial de R$ 6,9 mil. Ao todo, 323.250 pessoas vão concorrer a essas 152 vagas (confira abaixo os 20 cargos com mais inscrições).

Entre as oportunidades de nível superior, mais candidatos se inscreveram para auditor-fiscal do trabalho (AFT), do Ministério do Trabalho. Esse é o cargo com a maior quantidade de vagas do concurso (900) e maior salário inicial, de R$ 22,9 mil.

