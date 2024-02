Mundo Esposa de Daniel Alves fala pela primeira vez após condenação do ex-jogador

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2024

Joana disse que não é obrigada a falar sobre coisas de sua vida pessoal. Foto: Reprodução

A esposa de Daniel Alves, Joana Sanz, falou pela primeira vez nesta sexta-feira (23) sobre a condenação, pelo tribunal de Barcelona, do ex-jogador a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro. Ela rebateu críticas que recebeu por não ter comentado a sentença.

“Estava pensando aqui e (…) são incoerentes. Porém, me surpreendeu bastante as feministas. São tão feministas para umas coisas, mas para outras… Como é que estão dizendo por aí? Me chamam de frívola, de garotinha… e por que? Porque estou trabalhando, claro. Mas, se não trabalho, quem está pagando as contas? Mas tem coisa pior, barbaridades piores que escuto por aí. A moda é criticar”, disse Sanz.

Joana disse que não é obrigada a falar sobre coisas de sua vida pessoal em seu Instagram e que a rede social não é sua rotina.

“Não vivo publicando nas redes sociais e nem sempre tem que ser como eu me sinto e como deixo de me sentir. Quando me abro e quero expressar meus sentimentos, eu o faço. E quando não, não há por que. Meus amigos e meu entorno sabem, que são quem estão vivendo comigo”, afirmou.

Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro. A sentença foi anunciada pelo tribunal de Barcelona na manhã de quinta-feira (22). A justiça espanhola comprovou que o brasileiro agrediu e abusou de uma mulher no banheiro de uma boate na Espanha em dezembro de 2022.

A defesa do ex-jogador informou que vai recorrer da decisão. O prazo é de 10 dias para apresentação dos documentos ao tribunal competente. A condenação foi divulgada duas semanas após o fim do julgamento que durou três dias.

A apelação ainda pode ser feita em duas instâncias, no Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC) e no Supremo Tribunal da Espanha. Enquanto recorrer, Daniel segue preso. Pela lei espanhola, ele pode obter direito de sair da prisão em 2025.

Esposa de Daniel Alves fala pela primeira vez após condenação do ex-jogador

