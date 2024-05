Porto Alegre Escolas da rede municipal de Porto Alegre retomam aulas

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2024

As instituições atendem cerca de 70% dos estudantes da cidade. Foto: Julia Azevedo/SMED/PMPA As instituições atendem cerca de 70% dos estudantes da cidade. (Foto: Julia Azevedo/SMED/PMPA) Foto: Julia Azevedo/SMED/PMPA

Nesta quarta-feira (29), 75 escolas próprias e 120 conveniadas da rede municipal de ensino de Porto Alegre retomaram as aulas.

As instituições atendem cerca de 70% dos estudantes da cidade. A Secretaria Municipal de Educação (Smed) determinou o reinício das aulas em todas as unidades que não foram atingidas diretamente pelas cheias e que contam com abastecimento de água e energia elétrica.

“Mesmo no momento delicado que vivemos, é muito bom ver nossos alunos voltando às aulas e dando vida às nossas escolas. A retomada é essencial para a aprendizagem e para a volta ao cotidiano da cidade”, afirma o secretário municipal de Educação, Maurício Cunha.

Cerca de 45 mil alunos retornaram às aulas e a expectativa é que esse número seja ampliado. Nesta quinta (30) não haverá aula por conta do feriado nacional de Corpus Christi. As atividades escolares retornam na sexta-feira (31).

A Smed realizou reuniões com as direções das 14 escolas próprias municipais e das 27 conveniadas alagadas. Nos encontros desta quarta, foram levantadas demandas gerais e específicas das unidades, bem como detalhadas as próximas ações para limpeza e recuperação emergencial.

Com o recuo dos alagamentos foi possível acessar os prédios de sete unidades próprias alagadas. Em quatro destas o processo de limpeza já foi iniciado. Além disso, duas escolas próprias de Ensino Fundamental estão operando como abrigos: Aramy Silva (Camaquã) e Grande Oriente do Rio Grande do Sul (Rubem Berta).

