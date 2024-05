Porto Alegre Famílias removidas do Dique do Sarandi vão receber Bônus-Moradia da prefeitura de Porto Alegre

O benefício garante o pagamento de R$ 127 mil para cada grupo familiar adquirir uma nova residência. Foto: Filipe Karam/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre garantiu o pagamento de Bônus-Moradia para famílias moradoras de 37 casas localizadas no Dique do Sarandi, na Zona Norte, e que tiveram de ser removidas para a recomposição de alguns pontos da proteção contra cheias.

Conforme a prefeitura, as casas foram construídas irregularmente em cima do Dique. O benefício garante o pagamento de R$ 127 mil para cada grupo familiar adquirir uma nova residência.

“Enquanto tramitar o processamento do Bônus-Moradia, que está garantido para essas famílias mas pode levar alguns meses até ser formalizado, elas poderão receber parcelas do Estadia Solidária, que oferece solução provisória de moradia”, explica a titular da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Simone Somensi.

A providência foi tomada em alinhamento com a Procuradoria-Geral do Município (PGM) e com conhecimento do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Técnicos do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) constataram, nesta semana, que as 37 casas estavam desabitadas, em razão da enchente, e que as famílias já tinham levado seus pertences e buscado abrigo provisório em casas de familiares e amigos.

Conforme o mapeamento do Serviço Geológico do Brasil, contratado pela prefeitura em dezembro de 2022, todas as moradias existentes sobre o dique têm “Grau de Risco Alto”. O levantamento não era feito há pelo menos 10 anos.

Na terça-feira (28), equipes da Secretaria de Serviços Urbanos (SMSurb) começaram o trabalho de recomposição de dois pontos do Dique do Sarandi, na área da Vila Nova Brasília, nas proximidades das estações de bombeamento 9 e 10, do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae). A expectativa é de que a operação seja concluída até o fim desta semana.

