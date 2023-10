Brasil Enem: saiba como não zerar na redação e o que fazer para tirar nota mil

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2023

Conhecer as competências cobradas e saber o que desconta pontos no texto podem ajudar. (Foto: Freepik)

Tirar zero na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 é um dos medos que assombram muitos estudantes. Na edição passada, por exemplo, 129.827 participantes tiveram seus textos anulados. Em contrapartida, apenas 32 redações alcançaram a sonhada nota mil. Veja, a seguir, dicas para não zerar a prova e para tirar a nota máxima.

O Enem 2023 acontece nos dias 5 e 12 de novembro, com provas de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e uma redação dissertativa-argumentativa. A redação é a única parte escrita do exame e é aplicada no primeiro domingo de provas.

Nota zero

São pelo menos 8 situações que podem levar o candidato a ter a nota da redação do Enem zerada:

*Folha de redação em branco: a nota será zerada caso o estudante entregue a folha oficial da redação em branco, mesmo que tenha escrito o texto na folha de rascunho. Por isso, é preciso estar atento ao tempo e reservar alguns minutos para passar o texto a limpo na folha da redação.

*Texto insuficiente: textos com até 7 linhas também podem ser zerados por serem considerados insuficientes.

*Texto ilegível ou em língua estrangeira: a redação deve estar legível e escrita em língua portuguesa. Textos considerados impossíveis de serem lidos por causa da caligrafia ou por estar em outro idioma serão desconsiderados e zerados.

*Fuga ao tema: outro aspecto que pode levar ao 0 na redação é a fuga ao tema. Caso o tema proposto peça uma análise de um problema no Brasil, por exemplo, falar sobre o mesmo problema, mas com um recorte de outro país pode configurar fuga ao tema.

*Cópia dos textos motivadores: o texto também pode ser zerado caso o candidato faça cópia dos textos motivadores ou de outros trechos do caderno de questões e não escreva pelo menos 8 linhas próprias. Neste caso, as linhas copiadas serão desconsideradas e será avaliado se o texto atingiu o tamanho mínimo.

*Desobediência ao formato de dissertação: O texto precisa ser dissertativo-argumentativo com introdução, argumentos que defendam determinado ponto de vista (dados estatísticos, por exemplo) e conclusão. Escrever a narração de uma história, um depoimento pessoal ou um poema, por exemplo, levarão à nota zero.

*Desenhos e sinais gráficos impróprios e partes desconexas: se a redação contiver desenhos, emoticons ou sinais gráficos que não tenham função no texto dissertativo-argumentativo, a nota será zerada. O mesmo vale para qualquer outro elemento que não contribua para a construção do texto, mas que ocupe espaço na folha de redação

*Assinatura: redações com nome, assinatura, rubrica ou qualquer tipo de identificação também serão anuladas.

Nota mil

Para evitar o zero e garantir um bom desempenho e, quem sabe, até a nota máxima de mil pontos, conhecer as cinco competências exigidas na redação do Enem pode ser o verdadeiro trunfo.

Cada competência vale 200 pontos, que totalizam a nota mil.

Veja quais são e o detalhamento de cada uma:

1) Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa.

A primeira competência avaliada é o domínio da norma formal escrita da língua portuguesa. Ou seja, se o candidato sabe usar corretamente a gramática.

Segundo a Cartilha do Participante do Enem 2023, a avaliação é feita considerando os seguintes aspectos:

*convenções da escrita: acentuação, ortografia, uso de hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas e separação silábica;

*desvios gramaticais: regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, tempos e modos verbais, pontuação, paralelismo sintático, emprego de pronomes e crase;

*escolha de registro: adequação à modalidade escrita formal, isto é, ausência de uso de registro informal e/ou de marcas de oralidade;

*escolha vocabular: emprego de vocabulário preciso, o que significa que as palavras selecionadas são usadas em seu sentido correto e são apropriadas ao contexto em que aparecem.

2) Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa.

Outro ponto importante — e cobrado na segunda competência — é estar familiarizado com o formato de texto pedido na prova: dissertativo-argumentativo.

Neste tipo de texto, a estrutura esperada apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão, organizadas em parágrafos e com ideias conectadas.

Além disso, segundo a Cartilha do Participante, o candidato “deve evitar elaborar um texto de caráter apenas expositivo, devendo assumir claramente um ponto de vista”.

3) Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.

A terceira competência da redação avalia a capacidade do participante de selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos, opiniões e argumentos para defender seu ponto de vista acerca da situação-problema do tema proposto.

Ou seja, como o aluno vai argumentar, com base em dados e informações, para reforçar sua opinião na redação. É esta competência que avalia os repertórios apresentados no texto.

4) Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação.

A competência 4 vai avaliar a coesão do texto, que garante a unidade textual.

Os avaliadores vão considerar as conexões entre as partes do texto. Ou seja, as ligações entre as palavras na frase, entre as frases no parágrafo e, especialmente, entre os parágrafos na progressão do texto.

E para garantir uma uniformidade na correção, há um critério que exige que pelo menos dois parágrafos se iniciem com o que é chamado de operador argumentativo, como “além disso”, “portanto”, “desta forma”, “assim”, entre outros.

Em resumo, a Cartilha do Participante recomenda que devam ser evitados:

*ausência de articulação entre orações, frases e parágrafos;

*ausência de paragrafação (texto elaborado em um único parágrafo);

*emprego de conector (preposição, conjunção, pronome relativo, alguns advérbios e locuções adverbiais) que não estabeleça relação lógica entre dois trechos do texto e prejudique a compreensão da mensagem;

*repetição ou substituição inadequada de palavras sem se valer dos recursos oferecidos pela língua (pronome, advérbio, artigo, sinônimo).

5) Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

A quinta e última competência cobrada na redação do Enem é a apresentação de uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

