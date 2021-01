Brasil Enfermeira que transportava 70 doses de vacina contra Covid-19 tem o carro roubado na Paraíba

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2021

Imunizante foi recuperado após suspeitos abandonarem o veículo. (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Uma enfermeira que transportava 70 doses da vacina de Oxford contra a Covid-19 teve o carro roubado por dois homens armados na manhã deste domingo (31), em Campina Grande, no agreste da Paraíba, conforme informou a Polícia Militar.

De acordo com a PM, a mulher foi abordada pelos suspeitos ao deixar o Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, por volta das 8h, após a imunização dos trabalhadores de saúde da unidade hospitalar. A vítima foi deixada no local.

As doses que estavam no veículo teriam sobrado e seriam levadas de volta, dentro de um freezer portátil, para a sede da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande.

Já por volta das 11h30, a polícia recebeu a informação de que o carro roubado teria sido abandonado no município de Puxinanã, também no agreste do Estado. Quando os policiais chegaram ao local, viram que as vacinas estavam na parte de trás do veículo.

Ainda segundo a polícia, nenhuma vacina foi roubada. No entanto, a vítima teve pertences pessoais como celular, bolsa e notebook roubados.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio de sua assessoria de comunicação, disse que a enfermeira atua como gerente de atenção básica do município e é integrante do Comitê Municipal de Imunização. Por isso, ela tem a autorização para transportar e manusear as vacinas.

Ainda de acordo com a nota, “a equipe da secretaria avaliou o acondicionamento das vacinas, que estavam na temperatura certa e foram recuperadas”.

A Secretaria informou que registrou um boletim de ocorrência na Central de Polícia Civil, que vai investigar o caso e que também vai apurar internamente as circunstâncias do roubo.

Até o início da tarde deste domingo (31) nenhum dos suspeitos foi identificado ou detido.

