Pacientes de Manaus chegam ao Rio Grande do Sul nesta segunda

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2021

Dez serão levados ao Hospital Universitário de Canoas e oito ao Hospital Conceição, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação/Secom)

Em razão do colapso na capacidade hospitalar de Manaus, capital do Amazonas, 18 pacientes com coronavírus serão transferidos ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O horário e o local de desembarque ainda não foram confirmados.

O Estado havia se disponibilizado a receber 50 pacientes clínicos Covid de Porto Velho, capital de Rondônia. No entanto, diante de diversas desistências dos próprios pacientes, há capacidade hospitalar suficiente para prestar auxílio aos manauaras.

Todos ocuparão leitos clínicos – dez serão levados ao Hospital Universitário de Canoas, e oito, encaminhados ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Caso algum paciente apresente quadro mais grave após a triagem, será encaminhado ao Hospital de Clínicas.

Na primeira quinzena de janeiro, o governador Eduardo Leite colocou o Rio Grande do Sul à disposição para auxiliar Amazonas. Na época, não havia recebido pedidos, que acabaram formalizados na semana passada. “Estamos numa outra ponta do país, mas a solidariedade que o momento exige supera qualquer distância. O RS está a postos”, afirmou Leite.

Outro voo com 18 pacientes chegará na terça-feira (2) e irá para Santa Maria, para os hospitais Universitário e Regional. A prefeitura de Santa Maria dará apoio à operação.

“Agradeço o apoio das prefeituras e equipes técnicas de Canoas, de Porto Alegre e de Santa Maria e da rede privada, que também deu todo o suporte. A ação coordenada dessas equipes permitiu que a chegada de pacientes de Rondônia transcorresse sem problemas. Esperamos que o mesmo ocorra na próxima semana”, destacou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

O Rio Grande do Sul já está atendendo 18 pacientes de Porto Velho que chegaram na semana passada, em duas levas de nove pessoas, que foram distribuídas entre os hospitais de Clínicas, Nossa Senhora da Conceição e Vila Nova, na capital. Todos ainda estão em Porto Alegre. Para que seja possível alocar os pacientes de Manaus, os hospitais estão reorganizando o atendimento aos 18 rondonienses.

Por medidas de biossegurança, os rondonienses estão mantidos em isolamento, inclusive de outros pacientes Covid que já estejam internados nos hospitais. Com os pacientes de Manaus, o processo será o mesmo: serão mantidos em isolamento de pacientes Covid já internados e também dos que chegaram de Porto Velho.

O pedido de transferência de pacientes de Manaus, encaminhado pelo Ministério da Saúde, foi aceito pela Secretaria da Saúde, com aval do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems).

