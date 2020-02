Engavetamento com mais de 200 carros deixa 2 mortos no Canadá

Um engavetamento com mais de 200 carros deixou 2 mortos em Montreal, no Canadá, na última quarta-feira (19). Outras 9 pessoas tiveram ferimentos graves. Cerca de 100 tiveram de ser socorridas e levadas para hospitais. O acidente foi causado por uma rajada forte e repentina de neve e vento que fez com os motoristas perdessem a visibilidade na rodovia A15.