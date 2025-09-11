Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

Inter Enner Valencia deixa o Inter e acerta com time mexicano

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Valencia superou Forlán e Figueroa na lista de maiores artilheiros estrangeiros da história do Inter.

Foto: Divulgação/Internacional
Valencia superou Forlán e Figueroa na lista de maiores artilheiros estrangeiros da história do Inter. (Foto: Divulgação/Internacional)

O Inter confirmou nesta quinta-feira (11) a saída do atacante Enner Valencia, que está de malas prontas para o Club de Fútbol Pachuca, do México. A transferência ocorre no penúltimo dia da janela mexicana, e marca o fim de uma passagem significativa do equatoriano pelo Beira-Rio.

Valencia chegou ao Inter em 2023 e disputou 100 partidas oficiais, marcando 31 gols e contribuindo com seis assistências.  Ele foi peça importante na conquista do Campeonato Gaúcho de 2025, sendo artilheiro da competição ao lado de Vitinho, com cinco gols. 

Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, Enner Valencia marcou seu último gol com a camisa colorada. Com esse tento, o equatoriano alcançou a oitava posição no ranking dos maiores artilheiros estrangeiros da história do Internacional. Ele é o único representante do Equador na lista, que tem forte presença uruguaia, com quatro nomes entre os dez primeiros. No topo, porém, estão os dois únicos argentinos: José Villalba, líder absoluto com 149 gols, e Andrés D’Alessandro, vice com 97.

Top 10 estrangeiros artilheiros

Posição Jogador País Gols
José Villalba Argentina 149
D’Alessandro Argentina 97
Fabio Castillo Uruguai 73
Rubén Paz Uruguai 72
Mario Mancuso Itália 52
Nico López Uruguai 40
Paolo Guerrero Peru 32
Enner Valencia Equador 31
Elías Figueroa Chile 27
10º Diego Forlán Uruguai 22

Em nota oficial, o clube agradeceu pelos serviços prestados e desejou sucesso ao jogador na sequência da carreira. O Inter também informou que manterá um percentual econômico sobre o atleta para futuras negociações.

A saída também coincide com um momento especial na carreira internacional do jogador: na última terça-feira (9), ele marcou o gol da vitória do Equador sobre a Argentina, chegando a 46 gols pela seleção, em 100 jogos disputados.

Em meio aos protestos no Nepal, jogadoras brasileiras de vôlei enfrentam momentos de terror
