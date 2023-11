Inter Enner Valencia, do Inter, é cortado da seleção do Equador por desconforto na coxa

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2023

Atacante fica fora dos jogos pelas Eliminatórias da Copa Foto: Ricardo Duarte/Inter Atacante fica fora dos jogos pelas Eliminatórias da Copa (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O centroavante Enner Valencia foi desconvocado da seleção equatoriana. O atacante foi submetido a exames médicos devido à lesão na coxa direita, ocorrida durante a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras no último sábado (11) no Brasileirão. Como resultado, ele não participará dos dois últimos confrontos do ano nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O Equador, cujo capitão da equipe é o camisa 13, encara a Venezuela em 16 de novembro em Maturín. Cinco dias depois, a seleção recebe o Chile no Estádio Casa Blanca, em Quito. Esses confrontos correspondem à quinta e sexta rodadas do torneio.

O atacante manifestou o problema aos 16 minutos do segundo tempo. Em virtude disso, apenas dois minutos depois, impossibilitado de continuar em campo, retirou-se do gramado da Arena Barueri, cedendo lugar a Luiz Adriano.

O Internacional divulgou um comunicado no qual informou que Valencia enfrentou “desgaste e desconforto na coxa direita”. Embora o clube não tenha estabelecido um prazo para seu retorno aos gramados, há expectativa de que ele esteja disponível para o confronto contra o Red Bull Bragantino, agendado para o dia 26, após o período da data FIFA.

