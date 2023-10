Inter Enner Valencia perde chances e desaba após eliminação do Inter na Libertadores

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A eliminação para o Fluminense passou pelo camisa 13, que perdeu duas chances claras de gol e desabou após o apito final Foto: Ricardo Duarte/Inter A eliminação para o Fluminense passou pelo camisa 13, que perdeu duas chances claras e desabou após o apito final. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais uma vez o Inter não conseguiu atingir os seus objetivos. O Colorado está eliminado da Libertadores da América após perder de virada por 2 a 1 contra o Fluminense. A eliminação da noite desta quarta-feira (04) passou pelo centroavante Enner Valencia. O jogador teve duas chances claras de marcar e definir a partida e não acertou o alvo.

Após o final do jogo, o camisa 13 desabou no gramado e ficou inconsolável pela eliminação do clube gaúcho. O centroavante também passou em branco no estádio Maracanã onde a partida acabou no empate.

As chances do centroavante aconteceram em dois momentos, ambos no segundo tempo. Uma de cabeça, aos 25 minutos, quando finalizou sozinho e mandou para fora. Aos 32, o equatoriano recebeu livre, com espaço, avançou e bateu de pé direito, mas errou o alvo outra vez.

O castigo veio em seis minutos. Aos 35, John Kennedy empatou para o Fluminense, e Cano virou aos 41. O desespero tomou conta de Enner Valencia assim que o confronto acabou no Beira-Rio. O centroavante dava amostras de choro, com a camisa no rosto, inconsolável com a eliminação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/enner-valencia-perde-chances-e-desaba-apos-eliminacao-do-inter-na-libertadores/

Enner Valencia perde chances e desaba após eliminação do Inter na Libertadores

2023-10-05