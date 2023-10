Inter “Não matamos o jogo”, diz o técnico Eduardo Coudet após eliminação do Inter na Libertadores diante do Fluminense

Técnico Eduardo Coudet deixou claro o abatimento após a derrota por 2 a 1 de virada para o clube carioca

Após a eliminação do Inter na Libertadores da América, o técnico Eduardo Coudet desabou. O treinador que, em entrevistas coletivas é sempre empolgado e inquieto, desta vez, estava totalmente abatido. O comandante colorado admitiu o sofrimento pelo fim do seu sonho.

Em diversos momentos, o treinador do clube gaúcho buscava palavras para explicar o que aconteceu dentro de campo. Os gols sofridos em seis minutos machucaram, principalmente pelas oportunidades desperdiçadas.

“Fechamos espaço para que não criassem e tentamos marcar. Depois cedemos a bola ao Fluminense, mas não corremos riscos. Tivemos pelo menos cinco chances claras para matar o jogo. Baixamos as linhas para sair com espaço e aproveitar a velocidade do Valencia. Ainda não acredito como perdemos este jogo e que não matamos o jogo”, disse o treinador.

Coudet admitiu que a direção colorada o procurou, novamente, com o foco de conquistar o tricampeonato da Libertadores da América. Desconcertado, reiterou o incômodo com o fracasso com a queda.

“Até o gol deles, não sofremos situações. Simplesmente muita dor e raiva pela decepção do torcedor e nossa. Buscaram-me com a esperança de ganhar a Libertadores. Custou muito chegar até aqui. É o que posso falar neste momento”, disse Coudet.

