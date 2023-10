Inter Torcedores do Inter causam confusão após eliminação do clube na Libertadores

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2023

Alguns colorados arremessaram objetos contra uma porta de vidro Foto: Reprodução/Brigada Militar Alguns colorados arremessaram objetos contra uma porta de vidro (Foto: Reprodução/Brigada Militar) Foto: Reprodução/Brigada Militar

A eliminação do Inter causou efeitos fora dos gramados. Depois da derrota, nesta quarta-feira (04), contra o Fluminense, alguns torcedores do Inter tocaram objetos em direção de uma porta de vidro do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

A Brigada Militar precisou intervir para diminuir os prejuízos e manter a segurança no local. Um torcedor foi flagrado sendo levado pela polícia algemado.

A confusão aconteceu no portão 7 do estádio colorado. Indignados com a derrota, alguns torcedores depredaram um setor do estádio com garrafas de vidro.

A Brigada Militar teve que intervir, e objetos foram atirados também contra os policiais, que precisaram revidar com gás de efeito moral.

