Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2023

Sócios terão exclusividade de compra e opção de transporte até o estádio Beira-Rio Foto: Reprodução Sócios terão exclusividade de compra e opção de transporte até o estádio Beira-Rio (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A partir desta quinta-feira (05), os sócios do Grêmio poderão reservar os seus ingressos para o clássico Gre-Nal 440, que será no próximo domingo (08), às 16h, no estádio Beira-Rio. A reserva deverá ser realizada no Portal do Associado, em socio.gremio.net/index.php/ingressos no valor de R$ 100.

Só será permitida a reserva de um ingresso por CPF, visto que o mesmo é nominal e os lugares são marcados. A retirada e o pagamento dos bilhetes acontecerão das 10h às 18h de sexta-feira (06) e sábado (07), além de domingo (08) pela manhã, entre 9h e 11h30, na bilheteria Sul da Arena.

Serão aceitos dinheiro e cartões Visa, Master e Elo. Para retirar o ingresso, o sócio deverá apresentar um documento de identificação com foto e o voucher gerado ao final da reserva. Em caso de meia entrada, necessário apresentar documentação.

Em atenção à segurança de seus torcedores, o clube gaúcho recomenda que os sócios saiam da Arena, de onde haverá translado até o Beira-Rio. Como já ocorreu nos últimos clássicos, está sendo organizado um esquema de deslocamento em comboio de ônibus, com escolta da Brigada Militar e posterior retorno à casa gremista.

Os ônibus sairão às 12h30 e é imprescindível que o torcedor esteja no local neste horário para realizar o embarque. O sócio interessado poderá comprar seu ingresso para o ônibus no site https://lessclick.com.br/evento/grenal-440-transporte junto com a retirada dos bilhetes, pelo valor de R$15,00.

2023-10-05