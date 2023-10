Mesmo não treinando com o restante da equipe, o volante Villasanti deve ser a novidade dentro de campo no Grêmio durante o clássico GreNal, no domingo (08), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O paraguaio retorna ao time após cumprir suspensão.

No momento, o volante e o clube gaúcho estão negociando para uma possível nova renovação de contrato. Villasanti ele é o volante com mais característica de marcação no meio-campo do Grêmio e é fundamental para dar o equilíbrio que o técnico Renato Portaluppi tanto procura entre ter um time ofensivo e se defender bem.

Para o GreNal, a tendência é que o treinador retome o tripé de volantes, com Pepê e Carballo ao lado de Villasanti. A prova disso é que o volante é o atleta com mais desarmes do elenco atual e o quinto maior do Brasileirão.

Números de Villasanti no Brasileirão: