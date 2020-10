Geral Enquanto Bolsonaro evita entrar de cabeça nas eleições, o vice-presidente Hamilton Mourão decidiu virar o garoto propaganda do seu partido

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2020

Mourão vira cabo eleitoral e faz campanha para Marco Aurélio, candidato do PRTB à Prefeitura do Recife. (Foto: Reprodução)

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro tem evitado entrar de cabeça nas eleições, o vice-presidente Hamilton Mourão decidiu virar o garoto propaganda do PRTB, partido ao qual é filiado. O general – que é chamado de “meu Pelé” pelo presidente da legenda, Levy Fidelix – gravou mais de 200 vídeos de apoio a aspirantes a prefeitos e vereadores de todo o país e se prepara para nova rodada de produção, prevista para o fim deste mês.

Em curtas gravações, Mourão tem adotado um discurso padrão: evita menções ao governo federal ou a Bolsonaro e diz que o candidato é a “pessoa certa” para fazer que a sua cidade “avance na era da economia do conhecimento”, definida por ele como “o novo modo de produção do século XXI”. Esses postulantes a cargos eletivos são descritos numa frase decorada como “comprometidos com os melhores princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.

Para fazer as propagandas, segundo interlocutores do Planalto, Mourão pediu as bênçãos de Bolsonaro. Ele fez questão de avisá-lo para que não surgisse atritos. Aliados afirmam que Bolsonaro não se indispôs. A avaliação no governo é de que a imagem de Mourão não está atrelada a do presidente. Assim, uma derrota do vice nas urnas não seria interpretada como uma derrota do governo.

No Nordeste, uma exceção ao distanciamento do governo federal é o vídeo gravado para a campanha de Marco Aurélio Meu Amigo à prefeitura de Recife, no qual Mourão diz que a política habitacional dele será “em linha direta com o programa Casa Verde e Amarela, do presidente Jair Bolsonaro”, em referência ao substituto do Minha Casa, Minha Vida. Já em vídeos gravados em nome do partido, mais genéricos, Mourão descreve o PRTB como um “partido de direita” e ressalta que a legenda renunciou ao uso do fundo eleitoral.

“O PRTB é um partido que não esteve em nenhum momento comprometido com a malversação de recursos, inseridos em esquemas de corrupção. É um partido que não faz uso do fundo eleitoral, zero fundão”, diz o vice-presidente em uma propaganda gravada para o diretório do Rio Grande do Sul.

De fato, a legenda não utiliza mais verba pública. A última parcela de fundo partidário que recebeu foi em janeiro de 2019, cerca de R$ 400 mil naquele mês. Após isso, a nova legislação da cláusula de barreira aprovada no Congresso vetou a distribuição de verba para partidos que não atingiram 1,5% dos votos para deputado na última eleição. O PRTB não elegeu nenhum deputado federal em 2018. Além disso, o partido abriu mão de receber o fundo eleitoral, pago somente em anos de disputas, e devolveu os recursos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Aproveitando-se do fato de ter o vice-presidente do país, o PRTB conseguiu aumentar de 6 mil candidatos nas últimas eleições municipais para 10 mil neste pleito. Só no estado de São Paulo, 1,8 mil disputam o cargo de vereadores, 81 concorrem para vice-prefeitos e sete para prefeito, levando o partido a tentar representatividade em 140 municípios paulistas. No Rio de Janeiro, são 900 pessoas tentando uma cadeira de vereador. Em Minas, 700 querem cargos nas câmaras. O presidente da sigla atribui esses números a Mourão.

“Ele é meu Pelé. Ele foi para lá (vice) numa candidatura vitoriosa, a convite e é uma pessoa que tem demonstrado um patriotismo incrível”, elogiou Fidelix.

As primeiras gravações do vice-presidente foram feitas em Brasília, no início de setembro. Em dois dias, Mourão e Fidelix receberam cerca de 200 candidatos. A definição de quem conseguiria a gravação ao lado do “Pelé do PRTB” se deu por pesquisas. Candidatos com mais chance de vitória tiveram vantagem. Essa estratégia também deve ser adotada na segunda rodada de gravações.

Quem não teve a oportunidade de gravar ao lado do vice, pôde fazê-la ao lado de uma réplica de papelão do mesmo tamanho dele ou de Fidelix, como fez um candidato a vereador do PRTB em Belo Horizonte. Já em Maceió, um candidato aproveitou um vídeo que Mourão gravou sozinho, interagindo com um interlocutor ausente, e colocou uma foto sua ao lado do vice-presidente. As informações são do jornal O Globo.

