Enquanto o dólar cai se aproximando dos 5 reais e 10 centavos, Bolsa brasileira sobe ao maior nível desde junho

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2022

A divisa encerrou o dia em baixa de 1,04%, no menor valor desde 15 de junho. (Foto: EBC)

O dólar emendou nesta segunda-feira (8), o quarto pregão seguido de queda no mercado doméstico e chegou a flertar com o rompimento do piso de R$ 5,10, ao tocar mínima a R$ 5,1037 ainda pela manhã. Após trabalhar ao longo da tarde entre R$ 5,11 e R$ 5,12, a divisa encerrou o dia em baixa de 1,04%, cotada a R$ 5,1129 – menor valor de fechamento desde 15 de junho.

Enquanto isso, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, subiu 1,81%, aos 108.402,27 pontos – o maior nível desde 7 de junho. O desempenho positivo combina expectativa de fim do ciclo de alta de juros, menor temor de recessão nos Estados Unidos e aumento dos preços das commodities.

O real é favorecido pelo apetite do estrangeiro por ações e renda fixa domésticas, em meio à percepção de que o Comitê de Política Monetária (Copom) pode ter encerado o ciclo de aperto monetário, ao elevar a taxa Selic (básica de juros) em 0,50 ponto porcentual, para 13,75% ao ano. Nesta terça (9), sai o IPCA de julho, com grande possibilidade de apresentar de deflação, e a ata do Copom, que pode reforçar a perspectiva de que não haverá novas elevações da Selic.

“Parece que teve maior apetite ao risco que acabou trazendo fluxo para cá. O diferencial de juros está sendo favorável para o Brasil, o que contribui para a queda do dólar por aqui”, afirma a economista Cristiane Quartaroli, do Banco Ourinvest. “Além disso, a gente tem visto também alta nos preços das commodities, o que acaba favorecendo países exportadores de matérias-primas, que é o caso do Brasil.”

Petróleo

Após a queda de mais de 8% na semana passada, os contratos futuros do petróleo subiram nesta segunda. Além do ajuste, o avanço da commodity se apoiou no dólar enfraquecido ante rivais. Dado de reservas estratégicas do petróleo no menor nível nos Estados Unidos desde 1985 também esteve no radar.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril do petróleo WTI para setembro fechou em alta de 1,97% (US$ 1,75), a US$ 90,76. Enquanto o do Brent para o mês seguinte subiu 1,82% (US$ 1,73), a US$ 96,65, na Intercontinental Exchange (ICE).

O petróleo oscilou na sessão, mas conseguiu terminar o dia no positivo. À espera do dado de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, nesta quarta (10), o dólar caiu ante pares, o que favorece a compra de commodities para detentores de outras moedas.

Ainda, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) informou que a Reserva Estratégica de Petróleo nos EUA caiu em 5,3 milhões de barris na última semana, no nível mais baixo em 37 anos. Mantida em cavernas subterrâneas profundas nas costas do Texas e da Louisiana, a reserva já caiu mais de 130 milhões de barris desde que o governo do presidente Joe Biden iniciou as vendas.

