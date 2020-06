Educação Enquete para escolha das datas do Enem 2020 encerra nesta terça; veja o passo a passo para votar

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Quase 6 milhões de pessoas estão confirmadas no Enem 2020. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A enquete sobre a escolha das datas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 segue aberta até esta terça-feira (30), de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao Ministério da Educação (MEC).

A prova, prevista inicialmente para novembro, teve as datas suspensas devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus. Após ser pressionado pela sociedade civil e entidades pelo adiamento, o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub resolveu pedir aos candidatos que eles mesmos escolham a data da prova.

A reportagem perguntou ao Inep qual o motivo da escolha destas datas e como ficarão, em 2021, os calendários dos programas de acesso ao ensino superior que contam com o desempenho no Enem para selecionar os candidatos.

Ao todo, 5,8 milhões de pessoas estão confirmadas no Enem 2020. Elas deverão escolher entre três opções de datas: a primeira prevê provas em dezembro; a segunda, em janeiro de 2021; a terceira, em maio de 2021.

Nesta edição, o Inep também fará provas em computadores para 96.086 que escolheram esta opção no momento da inscrição. A medida faz parte de um projeto-piloto que pretende tornar o Enem totalmente digital até 2026 – na enquete, a escolha destas datas está vinculada às provas impressas.

Como votar

O Inep informa que os candidatos regularmente inscritos no Enem 2020 deverão acessar a Página do Participante e utilizar CPF e senha cadastrados no portal único do Governo Federal.

Depois, é só escolher a data de preferência. Ainda não há previsão de quando os resultados serão divulgados.

Passo a passo: Acesse a Página do Participante – https://enem.inep.gov.br/participante. Faça o login (CPF e senha) no portal gov.br. Clique em “Enquete” e depois em ‘Sim’ para participar da enquete. Depois escolha a opção com a data desejada e clique em “enviar” para confirmar. O site abrirá uma página de confirmação. Confira se a data está correta.

Pronto! Você deve ver uma mensagem de confirmação. Ao concluir todos os passos, a sua votação será computada.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Educação