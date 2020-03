Magazine Enrique Iglesias faz homenagem ao padrasto que morreu de coronavírus

Por Redação O Sul | 27 de março de 2020

O cantor Enrique Iglesias, 44, lamentou a morte de seu padrasto com uma publicação em seu perfil no Instagram na quinta-feira (26). Carlos Falcó morreu aos 83 anos de idade após contrair o Covid-19, por causa da pandemia do novo coronavírus.

“Nós estamos passando por tempos difíceis e esta emergência tocou muitas pessoas, incluindo minha família. Vamos ficar em casa e cuidar de nós e das pessoas que amamos. Mandando muito amor e força”, escreveu Iglesias, junto a uma foto antiga em que ele aparece, ainda criança, com a mãe e o padrasto.

Falcó estava internado desde 15 de março em um hospital de Madri. A morte foi anunciada nas redes sociais pela meia-irmã de Iglesias, Tamara Falcó. “Papai, você não tem Instagram, mas como sempre você descobre tudo o que faço, você sabe que eu te amo e você é o melhor pai que nunca poderia desejar. Te amo, Tamurini”, disse.

