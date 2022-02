Porto Alegre Ensino integral começa para os alunos de cinco escolas municipais de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2022

Educadores e diretores das instituições passaram por atividades preparatórias. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

Com o recomeço das aulas presenciais nesta segunda-feira (21), os alunos do 1º ao 9º ano das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emef) Neusa Goulart Brizola, Porto Novo e Professor Gilberto Jorge terão atendimento totalmente integralizado. Já nos colégios Mário Quintana e Professora Ana Íris do Amaral a medida será parcial para alunos do 1º ao 4º ano.

A seleção das instituições para o novo regime foi feita com base em critérios de espaço físico, infraestrutura, histórico de atendimento integral, reorganização das matrículas e localização em diferentes regiões de vulnerabilidade social.

De acordo com a prefeitura da capital gaúcha, inicialmente será realizado nessas cinco escolas um acompanhamento pedagógico mais efetivo e próximo das equipes diretivas, professores e estudantes envolvidos.

O total de alunos abrangidos pela novidade é de aproximadamente 1,6 mil, que terão nove horas diárias de atividades, período durante o qual serão servidas cinco refeições. Confira as instituições abrangidas:

– Emef Neusa Goulart Brizola (bairro Cavalhada) – turmas do 1º ao 9º ano.

– Emef Professor Gilberto Jorge (Ipanema) – turmas do 1º ao 9º ano.

– Emef Porto Novo (Rubem Berta) – turmas do 1º ao 9º ano.

– Emef Mário Quintana (bairro Restinga) – turmas do 1º ao 4º ano.

– Emef Professora Ana Íris do Amaral (Morro Santana) – turmas do 1º ao 4º ano.

Preparação

Para preparar os educadores para o novo sistema, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) realizou uma série de preparativos, incluindo três dias de atividades para professores, equipes pedagógicas e diretivas das cinco escolas da rede municipal de ensino que integrarão o programa “Mais Tempo na Escola”.

Eles estiveram reunidos na a “Jornada Pedagógica das Escolas em Tempo Integral”, destinada ao alinhamento de estratégias, troca de experiências e participação em painéis que também abordaram os temas que fazem parte do currículo integrado e transversal, que contará com períodos de 55 minutos.

A construção inicial do programa começou em agosto do ano passado, com a participação das equipes diretivas e pedagógicas na definição de um cronograma. “A Jornada contou com os professores que atuarão em sala de aula”, explica o assessor de gabinete da Smed, Clark Balbueno Sarmento. “Com isso, teremos mais qualidade e benefícios para o atendimento dos estudantes desde o início do ano letivo.”

Debates

– Linguagens, Identidades e Autonomia: painel foi mediado pela coordenadora pedagógica da Emef Professora Ana Íris do Amaral, Patrícia Brasil, tendo como painelista a professora Juliana Silva dos Santos, da Emef Porto Novo e Emef Guerreiro Lima.

– Tempos, Espaços e Cidadania: mediado pela diretora da Emef Mário Quintana, Caroline Azi Corrêa, contando com os servidores da Smed, Roberto Milman Azambuja e Rafael Baioto no papel de painelistas.

– Tecnologias e Sustentabilidade: debates comandados pela diretora da Emef Professora Ana Íris do Amaral, Daniela Kanitz; pela coordenadora Administrativa da Smed, Lia Wilges; coordenadora de Tecnologia e Inovação da Smed, Jacqueline Aguiar; Daiana Schwengber, da Empresa Apoena Socioambiental; e Fernanda Arusievicz, do Serviço Social da Indústria (Sesi).

– Iniciação Científica: o tema abordado pela vice-diretora da Emef Professora Ana Íris do Amaral, Renata G. Barcelos, e pelo convidado Carlos Wagner Costa Araújo, do Museu de Ciência Ricardo Ferreira, de Pernambuco.

– Corpo, Arte, Cultura e Movimento: tratado pela diretora da Emef Porto Novo, Carolina Derós, e pelos convidados Alessandra Fernandes Feltes, da Universidade Feevale, Carlos Fabre Miranda, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), e Betina Stampe, da Emef Porto Novo.

– Convivência e Fortalecimento de Vínculos: a mediadora foi a diretora da Emef Neusa Brizola, Soraia Dorneles Marques, teve como painelista a nutricionista da Smed, Juciele Weirich, e a professora da rede municipal de Canoas, Fernanda Rosa de Andrade.

– Educação Infantil na Perspectiva Integral: assunto abordado pela vice-diretora da Emef Neusa Brizola, Gislaine Marques Leães, e contou com a participação da coordenadora Pedagógica da Educação Infantil da Smed, Fernanda Guimarães.

(Marcello Campos)

