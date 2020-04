Educação Ensino superior define ocupações nas empresas e melhores salários, segundo estudos

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ Anhanguera)

O diploma continua sendo umas das credenciais mais valorizadas nas grandes empresas. Um estudo com foco em Empregabilidade, conduzido pela Kroton, empresa da holding Cogna, no final de 2019, mostra que no Brasil, 77% dos brasileiros que possuem Ensino Superior estão empregados e que a diferença salarial é grande: quem tem faculdade ganha, em média, R$ 4,8 mil, enquanto quem cursou até o Ensino Médio alcança uma renda de cerca de R$ 2,2 mil.

O levantamento apontou ainda que a qualidade do ensino também pode ser um diferencial para que os alunos atinjam seus objetivos. Por conta disso, é imprescindível que o estudante do ensino médio faça uma boa escolha. Hoje, 70% dos estudantes da Kroton atuam na área que se formaram.

Para o diretor da Anhanguera de Porto Alegre, Joel Fernando Borella, a qualificação continua determinando o profissional melhor habilitado a ocupar a vaga e as organizações buscam profissionais com estes perfis, aliados a outros atributos: “as empresas valorizam o capital intelectual e humano, ou seja, a soma de todos os conhecimentos”. De acordo com o especialista, a escolaridade é um fator determinante para buscar novas oportunidades no mercado. Um trabalhador com mais anos de estudo sempre terá maior vantagem na disputa por um emprego e o índice de desemprego será sempre menor entre profissionais qualificados.

