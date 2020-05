Educação Instituições de ensino privadas de Porto Alegre seguem com aulas presenciais suspensas até 31 de maio

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

O SINEPE/RS recomenda que os estabelecimentos de ensino da Capital sigam a orientação do Decreto Municipal.

A Prefeitura de Porto Alegre prorrogou na quinta-feira (30) a vigência do Decreto 20.534, determinando que as atividades presenciais de ensino infantil, fundamental, médio e superior, de estabelecimentos públicos e privados fiquem suspensas até o dia 31 de maio. A partir da decisão, o SINEPE/RS (Sindicato do Ensino Privado do RS) recomenda que os estabelecimentos de ensino da Capital sigam a orientação do Decreto Municipal.

Também na quinta-feira, o governador do Estado, Eduardo Leite, anunciou que as aulas na rede privada poderão retornar ainda em maio conforme a bandeira instituída na região em que se encontra a instituição. Mas, o presidente do SINEPE/RS Bruno Eizerik alerta que os estabelecimentos de ensino deverão seguir os decretos municipais.

“Provavelmente esses decretos terão como base a análise dessas bandeiras e poderão ser atualizados conforme a velocidade de avanço do vírus, estágio de evolução da doença, incidência de novos casos e capacidade hospitalar de atendimento”, explica Eizerik.

O Sindicato recomenda que as instituições de ensino de Porto Alegre sigam com as atividades remotas, que já vem sendo realizadas desde o dia 19 de março. Segundo uma pesquisa realizada pelo SINEPE/RS, 98,4% das instituições estão oferecendo atividades domiciliares aos seus alunos, dando continuidade, assim, ao ano letivo.

Destas, 97,4% estão fazendo uso de plataformas online e aplicativos para transmitir conteúdos e 100% seguem com a interação entre aluno e professor por meio de recursos digitais. Em relação aos conteúdos desenvolvidos neste período de quarentena, 96,2% das escolas afirma que está apresentando novidades aos alunos, enquanto 3,1% estão revisitando o que já havia sido trabalhado.

Quanto à avaliação, 58% das instituições ainda não fez avaliações com os alunos durante as atividades domiciliares, e 42% o fazem por meio do envio de trabalhos, participação nos recursos tecnológicos, envio de questionários e outros recursos.

