UFRGS prorroga a suspensão de atividades presenciais até 31 de maio

Por Redação O Sul | 2 de Maio de 2020

O prazo pode ser prorrogado se houver necessidade, segundo a instituição.

A UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) informou que a suspensão das suas atividades presenciais devido à pandemia do novo coronavírus foi prorrogada até o dia

A universidade afirmou que está mobilizada e envolvida no enfrentamento à Covid-19 em múltiplas atividades, nas mais diferentes frentes: produção de álcool em gel, realização de exames de diagnósticos, fabricação de equipamentos de proteção individual, desenvolvimento de ventiladores pulmonares de baixo custo e criação de ferramentas de acompanhamento de casos da pandemia.

A UFRGS informou que também atua fortemente junto à comunidade com vistas a minimizar as consequências da pandemia, com aplicação de vacinas da gripe, auxiliando equipes de saúde, na coleta e distribuição de alimentos e material de higiene e na prestação de consultorias em diferentes áreas.

A universidade ainda participa ativamente de comitês governamentais para estabelecer protocolos e construir estratégias a fim de contornar os efeitos da crise, levando em conta a proteção de vidas para a retomada das atividades econômicas, sociais e educacionais.

Para o reitor Rui Oppermann, nesse momento “é fundamental que a comunidade científica continue ao lado de órgãos de governo, auxiliando na construção de protocolos que tragam segurança na tomada de decisões, tão necessárias para que, de fato, possamos superar a crise, mas que essencialmente, preservem vidas”.

