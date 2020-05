Porto Alegre Horários dos ônibus de Porto Alegre sofrem alterações neste fim de semana

Por Redação O Sul | 2 de Maio de 2020

Movimento nos coletivos caiu devido ao isolamento social Foto: Maria Ana Krack/PMPA Movimento nos coletivos caiu devido ao isolamento social. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informou que há alterações nos horários do transporte coletivo de Porto Alegre neste fim de semana. Segundo a empresa, o objetivo é garantir a continuidade do serviço, que registra a maior queda de passageiros da história devido à pandemia de coronavírus.

Os horários dos ônibus podem ser conferidos no site da EPTC. No aplicativo do TRI, os passageiros podem verificar outras opções de itinerários, conforme a necessidade de seu deslocamento. Os principais eixos de mobilidade da cidade contam com atendimento até a noite, de acordo com a EPTC.

