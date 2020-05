Porto Alegre Isabela realiza campanha para estimular a doação de sangue durante a pandemia de Covid-19

Por Redação O Sul | 2 de Maio de 2020

A marca gaúchas de massas, biscoitos e torradas Isabela lançou a campanha #vocedoaagentedoa para ressaltar o cuidado especial que cada um deve com o outro durante a pandemia de Covid-19. A empresa elegeu como foco da sua ação social a doação de sangue.

Para materializar a campanha, a Isabela apoiará duas causas a partir de uma única ação. Além da doação em dinheiro para a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, o mais antigo hospital do Rio Grande do Sul e referência nacional, doará 500 alimentos para cada bolsa de sangue arrecadada. Os alimentos serão destinados ao programa Mesa Brasil, gerido pelo Sesc, que fará a distribuição às instituições gaúchas credenciadas.

A ação de Isabela integra a campanha nacional realizada pela M. Dias Branco, que destinou o total de R$ 2,4 milhões em prol da doação de sangue e pesquisa em hematologia em cinco Estados, além do Rio Grande do Sul: Ceará, Bahia, Pernambuco, São Paulo e Rio .

De acordo com Fábio Melo, diretor de marketing da M. Dias Branco, a ideia de mobilizar as marcas da companhia em torno da doação de sangue, feita de forma segura e de acordo com todas as regras sanitárias, demonstra o cuidado com o consumidor. “Mais do que destinar recursos financeiros a hemocentros, queremos envolver a população em uma corrente do bem neste momento tão difícil”, ressalta o executivo.

Os recursos financeiros investidos pela marca na Santa Casa serão destinados à captação externa de doações de sangue pela instituição. Mas já é possível fazer a doação no Serviço de Hemoterapia, localizado na avenida Independência, 75, em Porto Alegre. Para melhor organização e fluxo de doadores, é possível agendar o horário e data pelo telefone (51) 3214-8025.

Serviço:

Doação de sangue para a Santa Casa de Misericórdia no Serviço de Hemoterapia, na avenida Independência, 75, em Porto Alegre

Horário de funcionamento: de a -feira, das 7h30min às 18h, e aos sábados, das 7h30min às 12h

Agendamento pelo telefone (51) 3214-8025

