Brasil Jair Bolsonaro: “ninguém vai da um golpe para cima de mim”.

Por Flavio Pereira | 2 de Maio de 2020

Jair Bolsonaro na manhã deste sábado no Palácio da Alvorada Foto: Reprodução de Vídeo Foto: Reprodução de Vídeo

O presidente Jair Bolsonaro conversou com um grupo de simpatizantes na manhã deste sábado (02/05) na saída do Palacio da Alvorada. Ao grupo,Bolsonaro afirmou que “ninguém vai fazer nada o arepio da Constituição,fiquem tranquilos”. Em seguida,acrescentou: “ninguém vai querer dar um golpe para cima de mim”.

O STF reduziu o prazo, e convocou o ex-ministro Sergio Moro para prestar depoimento hoje no processo que apura denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro.

