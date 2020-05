Política “Vamos tomar cuidado e usar máscara”, diz Bolsonaro em visita a posto de combustíveis

Por Redação O Sul | 2 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Cercado por apoiadores, o presidente tirou fotos com as pessoas em Goiás Foto: Reprodução Cercado por apoiadores, o presidente tirou fotos com as pessoas em Goiás. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro visitou neste sábado (02) um posto de combustíveis às margens da BR-040, perto da cidade goiana de Cristalina. No local, Bolsonaro cumprimentou apoiadores e posou para fotos.

O chefe do Executivo voltou a defender a flexibilização do isolamento social e disse que as pessoas devem sair para as ruas usando máscara. ” Vamos tomar cuidado e usar máscara”, afirmou.

Ele e grande parte dos apoiadores estavam de máscara no posto de combustíveis, mas tiravam o equipamento de proteção para falar ou posar para fotos, o que não é recomendado pelas autoridades de saúde, especialmente em meio a aglomerações.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política