O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro presta depoimento neste sábado (02) à PF (Polícia Federal) em Curitiba (PR) sobre as acusações de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir no trabalho da corporação e em inquéritos relacionados a familiares. As acusações foram feitas quando o ex-juiz anunciou a sua saída do governo.

Manifestantes a favor do ex-ministro e do presidente estão concentrados em frente à Superintendência da PF desde o início da manhã deste sábado.