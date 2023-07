Esporte Enteada de Pelé é reconhecida como herdeira e filha socioafetiva do Rei do Futebol

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

A decisão dos herdeiros do ex-atleta - filhos, netos e viúva -, foi consensual após a petição de Gemima. Foto: Reprodução/Instagram A decisão dos herdeiros do ex-atleta - filhos, netos e viúva -, foi consensual após a petição de Gemima. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Todos os filhos de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, concordaram com o reconhecimento de Gemima Lemos MacMahon, enteada do ex-atleta, como filha socioafetiva e, consequentemente, uma das herdeiras do Rei do Futebol. O inventário está sob responsabilidade da 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro de Santos, no litoral de São Paulo.

Pelé morreu em dezembro de 2022, aos 82 anos, vítima de um câncer no cólon. Gemima é filha de Assíria e irmã de Joshua e Celeste. Quando Pelé se casou com Assíria, Gemima ainda era uma criança. A jovem entrou com um pedido para que seja reconhecida como filha socioafetiva de Pelé e, dessa forma, considerada como herdeira.

Em março, Joshua e Celeste pediram que a irmã fosse reconhecida como filha socioafetiva do Rei do Futebol. Eles enviaram uma petição ao Juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro de Santos.

A decisão dos herdeiros do ex-atleta – filhos, netos e viúva -, foi consensual após a petição de Gemima. A homologação já aconteceu e, sendo assim, ela passa a ter todos os direitos dos demais herdeiros.

No documento da petição, os advogados Pythagoras Lopes de Carvalho Neto e Camila Monzani Gozzi afirmaram que os demais herdeiros e a viúva reconhecem que Gemima e Edson “desenvolveram, ao longo da vida, relação equiparável à paternidade, atualmente reconhecida pela lei, doutrina e jurisprudência brasileiras como paternidade socioafetiva”.

Eles ainda enfatizaram que o artigo 1.593 do Código Civil prevê que o parentesco, natural ou civil, decorre de consanguinidade ou outra origem, dentre elas, o afeto.

“Este é o caso de Gemima, que desde que viu sua genitora casar-se com Edson no início dos anos 90, passou a ser por ele também tratada como filha e, por isso, hoje possui legitimidade para ocupar a posição de herdeira neste feito”, apontou o documento.

Herdeiros

Filhos de Pelé com Rosemeri dos Reis Cholbi (1º casamento): Edson Cholbi Nascimento (Edinho)

Kely Cristina Cholbi Nascimento e Jeniffer Cholbi Nascimento

Filhas reconhecidas por Pelé: Gemima Lemos MacMahon (filha socioafetiva), Flávia Kurtz Arantes do Nascimento e Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto

Filhos de Pelé com Assíria Nascimento (2° casamento): Joshua Seixas Arantes do Nascimento

Celeste Seixas Arantes do Nascimento.

Como Sandra já é falecida, Octavio Felinto Neto e Gabriel Arantes do Nascimento Felinto, netos do Rei do Futebol, dividirão entre si a parte da herança dela.

