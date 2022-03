Economia Entenda as principais sanções financeiras aplicadas à Rússia

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Vários países anunciaram que adotarão sanções contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os Estados Unidos, membros da União Europeia, Reino Unido, Canadá e Japão são alguns dos países que já impuseram sanções econômicas contra a Rússia em resposta à guerra na Ucrânia. As medidas já desencadearam uma espiral negativa no rublo e deram início a uma corrida bancária no país. Veja abaixo as principais sanções já impostas até o momento em diferentes áreas.

– Swift: União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido e Canadá anunciaram no sábado (26) novas sanções contra a Rússia, incluindo a remoção de vários bancos russos do Swift, plataforma essencial da finança e do comércio internacional. O Japão disse que se juntará à sanção.

O Swift é o sistema global dominante de pagamentos interbancários do mundo. O corte dos bancos irá impedi-los de realizar a maioria de suas transações financeiras em todo o mundo, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Criada nos anos 1970, a plataforma permite os contatos diretos essenciais entre 11 mil instituições financeiras em mais de 200 países e territórios.

– Outros serviços financeiros e Banco Central: Europeus, americanos, canadenses e japoneses também informaram que congelarão ativos do Banco Central (BC) russo. A União Europeia anunciou que os países vão impor medidas restritivas para impedir a autoridade monetária de utilizar suas reservas internacionais para reduzir o impacto das sanções. A ideia é paralisar ativos e congelar transações.

O governo da Suíça decidiu aplicar integralmente as sanções da União Europeia (EU) contra a Rússia. As medidas incluem congelar imediatamente os ativos de pessoas e empresas que figuram na lista de personalidades russas visadas pelos governos ocidentais, como cúmplices do presidente Vladimir Putin no ataque à Ucrânia.

O presidente dos EUA, Joe Biden, também já impôs sanções que visam trilhões em ativos controlados pela Rússia e têm como alvo as elites do país e instituições financeiras, incluindo o banco estatal VTB e o Sberbank.

Além disso, a Casa Branca aplicará sanções contra a dívida soberana da Rússia. “Isso significa que cortamos o governo da Rússia das finanças do Ocidente”, afirmou ele em discurso na Casa Branca.

– Espaço aéreo: A União Europeia fechou seu espaço aéreo para a Rússia, proibindo aeronaves de pousar, decolar e sobrevoar os países do bloco. A proibição vale para todos os aviões russos, incluindo os jatos particulares dos oligarcas.

– Restrições comerciais: O Departamento de Comércio dos EUA anunciou na quinta-feira (24) que implementará controles de exportação sobre tecnologia relacionada aos setores de defesa, aeroespacial e marítimo para a Rússia. Semicondutores, computadores e lasers serão alvos da medida.

Os EUA também pretendem limitar que outros países vendam para a Rússia produtos que usem tecnologia americana em seus projetos ou fabricação. Além disso, empresas russas serão incluídas em uma lista que exige que as companhias americanas possuam uma licença especial caso desejem vender tecnologia dos EUA.

Entre outras sanções, a União Europeia proibiu a exportação de aeronaves e suas partes para a Rússia, assim como serviços financeiros e de manutenção relacionados. O Reino Unido também fechou seus portos para os navios russos.

– Energia: Biden anunciou na quarta-feira (23) a imposição de sanções contra a empresa responsável pelo gasoduto russo Nord Stream 2, que teve sua certificação suspensa no dia anterior pela Alemanha após ações do Kremlin contra a Ucrânia.

O Nord Stream 2 é um projeto avaliado em US$ 11 bilhões para levar gás natural direto da Rússia para a Alemanha, sem a necessidade de cruzar outros países da região, como a própria Ucrânia.

A União Europeia também baniu a exportação de tecnologias específicas de refino, com o objetivo de tornar mais difícil e caro para a Rússia atualizar suas refinarias.

– Armas: A União Europeia anunciou que financiará a compra e entrega de armas e outros equipamentos à Ucrânia.

– Vladimir Putin: Os Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido anunciaram na sexta-feira (25) que adotarão sanções contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ativos de Putin sob jurisdição dos países serão congelados.

– Mídia: Em outro passo sem precedentes, a UE vai banir a máquina de mídia do Kremlin. A RT TV e a agência de notícias Sputnik, assim como suas subsidiárias, “não poderão mais espalhar suas mentiras para justificar a guerra de Putin e para causar divisão em nossa União”, disse Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

– Copa do Mundo: A Fifa anunciou a suspensão da Rússia das competições internacionais de futebol, o que inclui a Copa do Mundo do Qatar. As informações são do jornal Valor Econômico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia