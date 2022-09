Saúde Entenda como a saúde bucal influencia na saúde do coração

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

Escovar os dentes, passar fio dental e visitar o dentista regularmente são algumas atitudes que parecem ser simples, mas que fazem toda a diferença para a saúde. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Escovar os dentes, passar fio dental e visitar o dentista regularmente são algumas atitudes que parecem ser simples, mas que fazem toda a diferença para a saúde geral do ser humano. Poucas pessoas sabem, mas a falta de cuidados com os dentes pode trazer sérios malefícios para diversos órgãos, dentre eles o coração.

“As doenças periodontais como gengivite e periodontites, em pacientes com predisposição a desenvolver doenças cardíacas, podem levar essas bactérias que estão na gengiva para a corrente sanguínea, em que elas alcançam o coração e podem desenvolver doenças como endocardite bacteriana, aterosclerose, acidente vascular cerebral (AVC) e infarto”, explica a dentista Natália Sartoretto.

Cuidado periódico

Daí a importância de haver um cuidado periódico com a saúde bucal para evitar o desenvolvimento de doenças como cáries, periodontite, gengivite, endocardite bacteriana, diabetes, abcesso pulmonar, pneumonia, parto prematuro entre outros.

“É essencial ir ao dentista a cada 4 meses para consultas periódicas. Ao menor sinal de sangramento gengival, dor, gengiva inchado, principalmente. Além disso, é sempre bom estar com os exames médicos em dia”, pontua Natália.

Especialista

O dentista é responsável pelo diagnóstico dessas doenças, e por meio dele o paciente recebe o encaminhamento para o especialista caso seja necessário.

“Se o dentista avaliar através da ficha clínica do histórico do paciente e do exame clínico que existe uma periodontite, por exemplo, ele encaminha ao especialista. Mas o mesmo já avalia a importância de prescrever uma profilaxia antibiótica devido ao histórico médico do paciente. Assim evitando possíveis doenças como as citadas acima”, explicou Natália.

“O que gosto de ressaltar sempre aos pacientes, que a prevenção é a nossa maior aliada contra qualquer doença. Então consulte seu dentista pelo menos 3 vezes ao ano e ao menor sinal de dor, sangramento, mobilidade dental, mau hálito, boca seca ou inchaço na gengiva procure um profissional para te auxiliar e tratar o mais breve possível”, finalizou a dentista. As informações são do portal de notícias G1.

