Economia Entenda como deve ficar o Imposto de Renda com a nova faixa de isenção proposta pelo governo

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2024

Pessoas com renda de dois salários mínimos ficariam fora do teto em 2024; Lula prometeu reajuste Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil . (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o governo vai assegurar a isenção do Imposto de Renda para as pessoas que recebem dois salários mínimos.

“Com o reajuste do salário mínimo, as pessoas que ganham dois mínimos parecem que vão voltar a pagar imposto de renda, mas não vão, porque nós vamos fazer as mudanças agora para que quem ganha até dois mínimos não pague imposto de renda”, disse Lula em entrevista à Rádio Metrópole nesta terça-feira (23).

O governo federal definiu o salário mínimo em R$ 1.412 para 2024. Com isso, as pessoas que ganham até dois mínimos ficariam de fora do teto da isenção, que está em R$ 2.112 e garante o benefício para trabalhadores que ganhem até R$ 2.640 devido o desconto opcional de R$ 528.

Mas com as mudanças mencionadas por Lula, trabalhadores possuem uma renda mensal de até R$ 2.824 ficarão isentos do Imposto de Renda. Durante a entrevista, o presidente ainda reforçou o compromisso de isentar as pessoas que ganham até R$ 5 mil.

“É um compromisso de campanha, mas sobretudo é um compromisso de muita sinceridade. Nesse país quem vive de dividendo não paga imposto de renda, e quem vive de salário paga imposto de renda. O Haddad sabe que nós temos que fazer esses ajustes.”

Na segunda-feira (22), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo faria uma revisão da tabela do Imposto de Renda para corrigir a faixa de isenção.

“Nós vamos fazer uma nova revisão este ano, até por conta do aumento do salário mínimo, o presidente já pediu uma análise para acertarmos a questão da faixa de isenção”, disse ele em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

Nesta terça-feira, Haddad confirmou que o cálculo já está sendo feito e que o anúncio deve ser realizado até o fim do mês.

