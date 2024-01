Rio Grande do Sul Indústria gaúcha amplia investimentos em inovação com apoio do BRDE

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2024

Novos financiamentos para o setor cresceram 445% no Rio Grande do Sul em 2023 Foto: Divulgação . (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Desafiadas a ampliar o nível de competitividade a partir da incorporação de novas tecnologias, empresas gaúchas estão buscando alternativas para investir em inovação. O setor industrial, em particular, encontrou no BRDE (Banco regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) um parceiro estratégico para projetos de desenvolvimento de novos produtos e para qualificação da atividade operacional ao longo de 2023. O volume de financiamentos do banco para a área da inovação chegou a R$ 235,8 milhões apenas para o Rio Grande do Sul.

O crescimento no Estado é de 445% em comparação com 2022 (R$ 43,2 milhões), acompanhando um movimento registrado em toda a região Sul, onde o volume de novas operações chegou R$ 697 milhões (280% maior do que no ano anterior). Para o vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, a demanda por mais crédito no setor da inovação deverá se manter em 2024.

“Investir em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos é cada vez mais estratégico para a nossa indústria. É o caminho para tornar-se diferenciada diante de um mercado de tamanha competitividade, sem falar nos nossos desafios em termos de logística”, destaca Ranolfo.

Novos produtos

Uma indústria que atua nas áreas da educação e saúde, com sede em Santa Cruz do Sul, vem incorporando inovações significativas na sua linha de produção. Com o apoio do BRDE, está investindo no desenvolvimento de uma órtese eletroestimuladora funcional de membros, produto tradicionalmente importado.

Com um financiamento próximo dos R$ 15 milhões, o projeto compreende também a criação de uma nova linha de produtos para apoio à caminhada, como bengalas, muletas e andadores, incorporando um conceito inovador em comparação com os produtos predominantemente encontrados no mercado.

Ela também tem adotado novas tecnologias e materiais para a fabricação de órteses, buscando torná-las mais confortáveis e duráveis. A iniciativa engloba ainda o desenvolvimento de um sistema produtivo para bolsas térmicas gel, seguindo o conceito lean manufacturing.

Líder nacional

Referência no apoio à inovação, o BRDE lidera há mais de uma década o ranking nacional como o maior repassador de recursos por meio da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos).

“Um efetivo crescimento está diretamente associado ao nível de investimentos em inovação, com reflexos positivos na economia e na agenda ambiental. Financiar projetos inovadores, assegurando maior eficiência para nossas empresas, é uma missão que o BRDE trata como prioridade máxima”, ressalta o diretor de Planejamento do banco, Leonardo Busatto.

O apoio a 184 projetos representou a terceira maior fonte de recursos utilizada em 2023 (11,5%), contemplando setores como indústria metal-mecânica, de alimentos e embalagens, do agronegócio, de tecnologia e sistemas, médico-hospitalar e de telecomunicações. Através da Finep, empresas da região Sul têm à disposição R$ 1 bilhão para novos financiamentos.

2024-01-23