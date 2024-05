Rio Grande do Sul Quadro do cavalo Caramelo é leiloado por R$ 130 mil para ajudar vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

Leiloeiros gaúchos organizaram ação pra destinar verba aos afetados pelas enchentes Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal Leiloeiros gaúchos organizaram ação pra destinar verba aos afetados pelas enchentes. (Foto: Divulgação) Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um quadro do cavalo Caramelo, que ficou conhecido em todo o Brasil depois de passar quatro dias ilhado em cima do telhado de uma casa na cidade de Canoas, foi leiloado por R$ 130 mil em uma ação para arrecadar doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, na noite desta segunda-feira (13).

Organizado pelo Sindilei-RS (Sindicato dos Leiloeiros Rurais do Rio Grande do Sul), o leilão arrecadou ao todo R$ 1,2 milhão com obras como uma prancha e uma camiseta doadas pelo surfista Gabriel Medina, camisetas do Santos e da Seleção Brasileira, ambas autografadas pelo rei Pelé, e ainda réplicas de capacetes de Ayrton Senna e da camiseta usada no último desfile da modelo Gisele Bündchen. No total, cerca de 94 obras foram doadas para o leilão.

De acordo com a organização do evento, nomeado como Martelo Solidário, todo o dinheiro será colocado na conta do próprio sindicato e será destinado, conforme demanda, para entidades que prestam apoio ao socorro dos afetados e para a reconstrução do estado.

O quadro do cavalo Caramelo é de autoria do artista argentino José Acuña e tem 56 centímetros de largura por 47 de altura. A imagem retrata a cena que viralizou nas redes sociais, do animal flagrado resistindo em cima do telhado. Além da pintura, a obra foi leiloada junto a uma poesia do cantor e pecuarista Gujo Teixeira.

O cavalo foi resgatado na manhã da última quinta-feira (9) por equipes do Corpo de Bombeiros de São Paulo, do Rio Grande do Sul e de voluntários. O cavalo foi transportado até o Hospital Veterinário da Ulbra pela cavalaria da Brigada Militar e segue em tratamento.

Segundo o médico veterinário que acompanha o tratamento de Caramelo desde sua chegada, o estado de saúde do animal segue evoluindo muito bem. Nesta segunda-feira, a equipe médica afirmou que “todos os parâmetros estão dentro da normalidade”, e que novos exames de sangue foram realizados para seguir monitorando o caso.

Por conta do sucesso da ação, a organização do Martelo Solidário afirmou que está planejando um novo leilão para o próximo sábado (18), uma vez que novas doações continuam a chegar.

